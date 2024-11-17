Кремль уже получил неприятный сигнал: станет ли Трамп ужасом для Путина

В Кремле опасаются из-за возможных действий новоизбранного президента США Дональда Трампа. Там конкретно не осознают, чего от него ожидать.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко. По ее словам, в Кремле могли надеяться, что с победой Трампа Соединенные Штаты погрузятся в определенный хаос. В свое время определенные моменты были в 2016 году. Тогда Трамп выдавал указы, которые не соответствовали Конституции и т.д.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметила Филипенко, сейчас Трамп во многом действует неожиданно, но взвешенно. Уже была информация о странных кандидатах на некоторые должности в США. Но параллельно ключевые внешнеполитические должности могут отдать реальным профессионалам – Марку Рубио и Майку Уолцу. И это – неприятный сигнал для Кремля.

Вероятно, Трамп понимает, что эти назначения помогут не допустить хаоса в Вашингтоне. Кремль же рассчитывал на этот хаос. Сейчас видим будто другого Трампа, чем в 2016 году. Была спокойная встреча в Белом доме. Есть кандидаты из истеблишмента. Хотя и скандальные кандидаты есть. Но по крайней мере есть "взрослые в комнате",

– сказала Филипенко.

Непредсказуемость Трампа может действовать на нервы в Кремле. Там не зря отозвали посла России в США и выжидают, что будет дальше.

В этом контексте следует рассматривать и так называемый "мирный план" Трампа. Пока конкретно неизвестно, что именно вообще будет предлагать новоизбранный президент США. Были некоторые предположения, которые появились в публичном пространстве после интервью Джей Ди Вэнса в одном из подкастов и из публикаций в СМИ. Но все может быть совсем по-другому.

Трамп – человек из бизнеса. Он дает позицию и дальше начинаются переговоры. Тут есть много нюансов. Не зря Майк Волц говорил, что США имеют рычаги влияния на Путина, если он не пойдет на то, что предложит Трамп. Надо смотреть на то, как будут развиваться события и какими будут реальные договоренности,

– отметила Филипенко.