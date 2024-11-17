Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко. За її словами, у Кремлі могли сподіватися, що з перемогою Трампа Сполучені Штати зануряться в певний хаос. Свого часу певні моменти були у 2016 році. Тоді Трамп видавав укази, які не відповідали Конституції і т.д.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосила Філіпенко, зараз Трамп багато в чому діє неочікувано, але виважено. Вже була інформація про дивних кандидатів на деякі посади у США. Але паралельно ключові зовнішньополітичні посади можуть віддати реальним професіоналам – Марку Рубіо та Майку Волцу. І це – неприємний сигнал для Кремля.

Ймовірно, Трамп розуміє, що ці призначення допоможуть не допустити хаосу у Вашингтоні. Кремль ж розраховував на цей хаос. Зараз бачимо ніби іншого Трампа, ніж у 2016 році. Була спокійна зустріч в Білому домі. Є кандидати з істеблішменту. Хоч і скандальні кандидати є. Але принаймні є "дорослі у кімнаті",

– сказала Філіпенко.

Непередбачуваність Трампа може діяти на нерви у Кремлі. Там не дарма відкликали посла Росії в США і вичікують, що буде далі.

У цьому контексті варто розглядати і так званий "мирний план" Трампа. Поки конкретно невідомо, що саме взагалі буде пропонувати новообраний президент США. Були деякі припущені, які з'явилися в публічному просторі після інтерв'ю Джей Ді Венса в одному з подкастів та з публікацій у ЗМІ. Але все може бути зовсім по-іншому.

Трамп – людина з бізнесу. Він дає позицію і далі починаються переговори. Тут є багато нюансів. Не дарма Майк Волц казав, що США мають важелі впливу на Путіна, якщо він не піде на те, що запропонує Трамп. Треба дивитися на те, як будуть розвиватися події та якими будуть реальні домовленості,

– зауважила Філіпенко.