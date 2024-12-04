При худшем Трамповском сценарии: Пионтковский сказал, какие страны поддержат Украину

В течение 75 лет Европа существовала за "ядерным зонтиком" Соединенных Штатов. Единственной своей защитой перед угрозами европейцы всегда называли американские войска.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что когда-то все полагались на американские гарантии. Но теперь европейские лидеры понимают, что надо самостоятельно думать о собственной безопасности.

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Какие страны поддержат Украину собственными армиями

Мечта о мощной армии не покидала европейцев после окончания Второй мировой войны. Для ее создания делали немало попыток, но все они были провальными. Настоящие Вооруженные силы удалось создать относительно недавно.

Такой армией стали украинские войска. Они реализовали мечту европейцев о собственной армии. Вооруженные Силы Украины сейчас выполняют функцию, для которой когда-то создавали НАТО, – защищают европейский континент,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

Отказ США помогать Украине можно рассматривать как отказ от всех гарантий НАТО для Европы. Ведь в случае проигрыша Украины никто не сможет удержать Владимира Путина. Поэтому европейцы имеют только один вариант – присоединиться своими силами к мощной украинской армии.

Если рассматривать худший вариант, по котором Дональд Трамп начнет переговоры с Путиным, а Украина откажется от любого соглашения, тогда новоизбранный президент США может заблокировать всю военную помощь.

Этот вариант требует создания европейской армии. Я могу назвать около десяти стран, которые уже сегодня активно об этом думают. Говорится прежде всего о Франции, Великобритании. Джо Байден, покидая пост, также принимает важные решения, в частности дает разрешение на удары по России. К таким действиям его частично побудили эти страны,

– отметил российский публицист из США.

Такая армия будет способна решить проблему с самолетами на аэродромах Финляндии, Швеции, Польши, Румынии. Там можно разместить сотни самолетов F-16, Mirage. Так что, этот вопрос следует рассматривать в контексте обороны всей Европы.