Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що колись всі покладалися на американські гарантії. Але тепер європейські лідери розуміють, що треба самостійно думати про власну безпеку.

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Які країни підтримають Україну власними арміями

Мрія про потужну армію не покидала європейців після закінчення Другої світової війни. Для її створення робили немало спроб, але всі вони були провальними. Справжні Збройні сили вдалося створити відносно недавно.

Такою армією стали українські війська. Вони реалізували мрію європейців про власну армію. Збройні Сили України зараз виконують функцію, для якої колись створювали НАТО, – захищають європейський континент,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Відмову США допомагати Україні можна розглядати як відмову від всіх гарантій НАТО для Європи. Адже у випадку програшу України ніхто не зможе втримати Владіміра Путіна. Тому європейці мають лише один варіант – приєднатися своїми силами до потужної української армії.

Якщо розглядати найгірший варіант, за яким Дональд Трамп почне переговори з Путіним, а Україна відмовиться від будь-якої угоди, тоді новообраний президент США може заблокувати всю військову допомогу.

Цей варіант потребує створення європейської армії. Я можу назвати близько десяти країн, які вже сьогодні активно про це думають. Мовиться найперше про Францію, Велику Британію. Джо Байден, залишаючи пост, також ухвалює важливі рішення, зокрема надає дозвіл на удари по Росії. До таких дій його частково спонукали ці країни,

– наголосив російський публіцист зі США.

Така армія буде здатна розв'язати проблему з літаками на аеродромах Фінляндії, Швеції, Польщі, Румунії. Там можна розмістити сотні літаків F-16, Mirage. Отже, це питання варто розглядати в контексті оборони всієї Європи.