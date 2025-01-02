Внаслідок нещасного випадку постраждало кілька дітей та дорослих, повідомляє 24 Канал із посиланням на CBS. Усі травми виявилися незначними подряпинами й порізами.

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Що відомо про інцидент

Загалом постраждало десятеро осіб, серед яких шестеро дітей і четверо дорослих. Частину травмованих доставили до лікарні Салема, а інших – до медичного центру в Пібоді.

За даними місцевих рятувальників, у розважальному центрі планували випустити повітряні кульки з сітки, прикріпленої до конструкції з блоків, висотою близько 2,5 метра. Однак під час підготовки виникли труднощі.

Коли діти з сім’ями зайшли всередину, хтось занадто сильно потягнув сітку, і експозиція перекинулася, впавши на гостей з висоти близько 4 метрів.

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Брати Обленес, які були гостями на святі, розповіли про інцидент. "Дитина, що була поруч зі мною, постраждала і потрапила до швидкої допомоги", – поділився один із них.

Водночас деякі діти продовжували метушитися навколо кульок, не розуміючи, що сталося. "Я побачив, як усі почали виходити через двері, і злякався за людей, мені стало їх шкода", – сказав інший брат.

Раніше 24 Канал повідомляв про вибух автівки Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 1 січня. Це сталося біля готелю Trump International, у будівлі спрацювала пожежна сигналізація, а гостей евакуювали.