3 основных пункта: устроит ли Украину мирный план от США

Были разные инсайды о мирном плане, который готовят Соединенные Штаты по завершению войны. Украина может выбить для себя лучшие условия.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. Ранее СМИ сообщали, что потенциальный мирный план Трампа содержит в себе 3 важных пункта: замораживание боевых действий, непризнание оккупированных территорий российскими и предоставление гарантий безопасности Украине. Но на самом деле никаких официальных деталей относительно плана завершения войны еще нет.

Читайте также Киев не должен их проводить прямо сейчас, – Келлог объяснил заявление о выборах в Украине

Что нужно делать Украине

Как отметил Загородний, даже если эти три пункта являются правдивыми, ничего страшного не произошло. Это лишь начальная позиция. И она уже не нравится россиянам, которые до сих пор кричат, что им нужно "отдать" и Херсонскую, и Запорожскую области.

Украине нужно добиваться своего. Прежде всего нужно больше вкладываться в производство собственного оружия и бить по территории России.

Мы должны клепать ракеты и бить ими по России. Госсекретарь Рубио говорил, что на уступки должны пойти обе стороны. Так мы сможем плавно все сдвинуть к графику вывода российских войск с территории Украины,

– убежден Загородний.

Напомним, Кит Келлог опроверг информацию о том, что он якобы представит мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности. Американская делегация проведет там встречи с европейскими лидерами. Затем все передадут Трампу, чтобы он мог подготовить мирный план.

Также Владимир Зеленский заявил, что у Дональда Трампа пока нет официально утвержденного плана по окончанию войны в Украине. Все предложения будут вместе обсуждаться.