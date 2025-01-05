Болезненный сигнал для Путина: имеет ли Трамп план по завершению войны

С приходом Дональда Трампа к власти можно ожидать активных действий для завершения войны в Украине. Западные СМИ уже сообщают, что новоизбранный президент может созвать специальную конференцию, чтобы урегулировать ситуцию.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что вряд ли сразу после инаугурации может состояться встреча Трампа по войне. Ему нужно больше времени, чтобы сформулировать собственную позицию.

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Кит Келлог прибудет в Украину

Накануне инаугурации Трампа Украину посетит специальный представитель США Кит Келлог. Из его предыдущих заявлений очевидно, что он начинает глубоко понимать природу войны. Например, в его публичной риторике появилась фраза, что нельзя допустить повторения "Минских соглашений".

Это очень правильный и позитивный сигнал для Украины, который означает, что между Келлогом и нашими дипломатами уже есть тесный диалог. Возможно, не обо всем сообщают публично, но уже понятно, что спецпредставитель берет за основу позицию именно Украины.

Это очень болезненный сигнал для Путина и России. Они понимают, что Келлог выбрал позицию Европы и Украины. Он прибудет в Киев, а зеркальной встречи в Москве не планируется,

– заметил политолог.

Так же нереалистично, чтобы Дональд Трамп до завершения по крайней мере “горячей фазы” войны посещал Россию. Это будет иметь большие репутационные потери.

Чем особенна встреча "Рамштайн"

На 9 января 2025 года запланирована юбилейная 25 встреча "Рамштайн". Она состоится в очном формате, большая часть встречи будет закрытой, но можем предположить, что будут говорить о помощи Украине за время каденции Трампа. Вероятно, в последний раз участие примет Ллойд Остин – действующий министр обороны США.

Мы еще до конца не понимаем политику Трампа относительно участия Соединенных Штатов в обеспечении безопасности "зонтика" над Европой. Думаю, на "Рамштайн" будут решать чрезвычайно важные вопросы о том, как американские представители видят свою роль при правлении Трампа,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Вряд ли новый президент США сможет быстро подойти к формулировке концепции завершения российско-украинской войны. Он декларировал, что будет говорить с Путиным через силу, а для этого нужен ряд решительных шагов

Нужна смена подходов

Для того, чтобы сформировать сильную позицию в разговоре с главой Кремля, Запад должен усиливать санкции, бороться с теневым флотом России, накладывать дополнительные санкции на ядерную энергетику. Есть огромное количество факторов, которые нужно усилить для того, чтобы Путин понял, что входит в проигрышную ситуацию.

Диктатор должен понимать, что если будет продолжать эскалацию и масштабировать войну, то понесет болезненные потери, еще больше приблизит Россию к политическому кризису. Становится очевидно, что "кризис безопасности", который был ранее, уже пройден. Западные страны пытаются переформатировать свою оборону сферу.

Я бы не прогнозировал, что Трампу удастся быстро и на справедливых условиях дойти до диалога с Путиным. Он понимает только язык силы. Когда Путин осознает, что не может поддерживать ВПК, экономика в шаге от разрушения, а санкции сжимают ему горло – тогда рационально подойдет к диалоговому процессу,

– подчеркнул политолог.

Сейчас 2025 год является годом максимального финансирования войны со стороны России. Именно на 2025 Путин делает наибольшую ставку. Если не получит ответа, то продолжит распространять войну на территорию других стран, в частности Балтии, Финляндию, Польшу, возможно, на Ближнем Востоке и в Африке.