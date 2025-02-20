Америка Трампа – теперь союзник Путина, – Politico

Европа и Украина начинают осознавать, насколько мало их судьба волнует Вашингтон, ведь новый президент США все больше тяготеет к их главному противнику. Война заставляет каждого делать выбор, и многие европейцы видят в действиях Дональда Трампа выбор стороны Владимира Путина.

Всего неделя нового президентства в США оказалась достаточной, чтобы обострить страхи украинцев и их союзников. Это серьезно подорвало трансатлантические связи, которые были основой европейской безопасности с 1945 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как Трамп разрушает международный имидж США

Европейские лидеры постепенно приходят к пониманию: им придется взаимодействовать с Америкой, которая уже не является гарантом стабильности, а взамен проявляет скептическое, или даже враждебное отношение к традиционному европейскому порядку.

Если кто-то и сомневался в том, насколько Трамп готов обострять отношения с Европой, он развеял все иллюзии во вторник вечером, заявив, что это Украина "начала войну" с Россией. Его игнорирование факта неспровоцированного вторжения России в 2022 году стало шоком даже для давних партнеров США в регионе.

Сейчас у нас есть союз между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который тоже хочет уничтожить Европу. Трансатлантическому союзу пришел конец,

– заметил неназванный европейский дипломат.

После почти трех лет твердой поддержки Украины во времена президентства Джо Байдена новый лидер США не только перестал выражать солидарность с Киевом, но и начал открыто повторять российскую риторику. В своей последней речи он назвал Владимира Зеленского "диктатором" из-за отсутствия выборов и дал понять, что результат войны его не слишком интересует.

Эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас. У нас есть большой, прекрасный океан, который нас разделяет,

– написал Трамп в социальных сетях.

Подобные заявления стали холодным душем для европейцев, однако они полностью соответствуют общей политике нового президента США в отношении ЕС.

За первый месяц своего правления Трамп и его команда объявили о введении пошлин, неоднократно критиковали Евросоюз, предали Украину еще до начала мирных переговоров, потребовали отложить выполнение исторических обязательств Америки по обеспечению европейской безопасности и приветствовали возвращение Путина в международную политику.

В Брюсселе все чаще звучат голоса, которые раньше казались фантастическими: некоторые дипломаты прямо предполагают, что нынешнее руководство США нашло общий язык с Россией и стремится разрушить ЕС.

США мирятся с Россией за спиной Европы

Во время первого раунда переговоров между делегациями США и России в Саудовской Аравии стороны обсуждали ключевые "раздражители" в своих отношениях, в частности санкции, наложенные на Москву из-за ее агрессии против Украины.

Они говорили о возможностях для будущего сотрудничества в области энергетики и инвестиций. В то время Европейский Союз согласовывал очередной пакет ограничений против России.

Проевропейские политические партии в Европарламенте выступили с совместным заявлением, в котором признали масштаб кризиса, с которым они столкнулись. Лидеры правоцентристской Европейской народной партии, социалистов и демократов, либеральной партии "Восстановление Европы" и "зеленых" заявили:

"Европа больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты в защите наших общих ценностей и интересов. Европейские страны должны срочно принять меры для обеспечения собственной обороны, увеличив расходы на военные нужды и усилив поддержку Украины.

Безопасность Украины – это безопасность Европы. У Европейского союза и его государств-членов нет другого выбора, кроме как принять немедленные меры вместе с НАТО и близкими по духу союзниками, которые не входят в ЕС, чтобы инвестировать в более эффективную и интегрированную европейскую архитектуру безопасности и обороны"

Однако не все европейские партии согласны с таким подходом. Представители политических сил, ближе к Дональду Трампу, в частности партия премьер-министра Италии Джорджии Мелони "Братья Италии", воздержались от подписания заявления.

Мы не были полностью удовлетворены формулировкой оценки Соединенных Штатов в тексте... Сейчас настало время для спокойного, взвешенного диалога и сосредоточения на прагматических решениях,

– пояснил представитель группы европейских консерваторов и реформистов, в которую входит партия Мелони.

В Великобритании бывший премьер Борис Джонсон, который поддерживает контакт с Трампом, призвал не делать преждевременных выводов, заявив, что Европа "слишком остро реагирует на его заявления".

Высокопоставленный польский чиновник также утверждал, что Трамп не хочет выходить из НАТО или разделять Европу, а лишь "хочет, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за свою безопасность, чтобы укрепить НАТО".

"Но даже если многие комментарии Трампа – это просто позиционирование для переговоров, что именно обсуждается? В чью пользу? И какая сторона в результате испытывает наибольшее давление? Сейчас Украина и Европа даже не находятся в комнате для переговоров и чувствуют напряжение, тогда как российские СМИ злорадствуют", – подытожили в Politico.