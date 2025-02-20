Лише тиждень нового президентства у США виявився достатнім, щоб загострити страхи українців та їхніх союзників. Це серйозно підірвало трансатлантичні зв’язки, що були основою європейської безпеки з 1945 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як Трамп руйнує міжнародний імідж США

Європейські лідери поступово приходять до розуміння: їм доведеться взаємодіяти з Америкою, яка вже не є гарантом стабільності, а натомість виявляє скептичне, або навіть вороже ставлення до традиційного європейського порядку.

Якщо хтось і сумнівався в тому, наскільки Трамп готовий загострювати відносини з Європою, він розвіяв усі ілюзії у вівторок ввечері, заявивши, що це Україна "почала війну" з Росією. Його ігнорування факту неспровокованого вторгнення Росії у 2022 році стало шоком навіть для давніх партнерів США в регіоні.

Зараз у нас є союз між російським президентом, який хоче знищити Європу, і американським президентом, який теж хоче знищити Європу. Трансатлантичному союзу прийшов кінець,

– зауважив неназваний європейський дипломат.

Після майже трьох років твердої підтримки України за часів президентства Джо Байдена новий лідер США не лише перестав висловлювати солідарність із Києвом, а й почав відкрито повторювати російську риторику. У своїй останній промові він назвав Володимира Зеленського "диктатором" через відсутність виборів та дав зрозуміти, що результат війни його не надто цікавить.

Ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий, прекрасний океан, який нас розділяє,

– написав Трамп у соціальних мережах.

Подібні заяви стали холодним душем для європейців, проте вони повністю відповідають загальній політиці нового президента США щодо ЄС.

За перший місяць свого правління Трамп та його команда оголосили про введення мит, неодноразово критикували Євросоюз, зрадили Україну ще до початку мирних переговорів, зажадали відкласти виконання історичних зобов'язань Америки щодо забезпечення європейської безпеки та вітали повернення Путіна в міжнародну політику.

У Брюсселі дедалі частіше лунають голоси, які раніше здавалися фантастичними: деякі дипломати прямо припускають, що нинішнє керівництво США знайшло спільну мову з Росією і прагне зруйнувати ЄС.

США миряться з Росією за спиною Європи

Під час першого раунду переговорів між делегаціями США та Росії в Саудівській Аравії сторони обговорювали ключові "подразники" у своїх відносинах, зокрема санкції, накладені на Москву через її агресію проти України.

Вони говорили про можливості для майбутньої співпраці в галузі енергетики та інвестицій. У той час Європейський Союз узгоджував черговий пакет обмежень проти Росії.

Проєвропейські політичні партії в Європарламенті виступили зі спільною заявою, в якій визнали масштаб кризи, з якою вони зіткнулися. Лідери правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і демократів, ліберальної партії "Відновлення Європи" і "зелених" заявили:

"Європа більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати в захисті наших спільних цінностей та інтересів. Європейські країни мають терміново вжити заходів для забезпечення власної оборони, збільшивши видатки на військові потреби та посиливши підтримку України.

Безпека України – це безпека Європи. У Європейського союзу та його держав-членів немає іншого вибору, окрім як вжити негайних заходів разом із НАТО та близькими за духом союзниками, які не входять до ЄС, щоб інвестувати в ефективнішу та інтегрованішу європейську архітектуру безпеки й оборони"

Однак не всі європейські партії погоджуються з таким підходом. Представники політичних сил, ближчих до Дональда Трампа, зокрема партія прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні "Брати Італії", утрималися від підписання заяви.

Ми не були повністю задоволені формулюванням оцінки Сполучених Штатів у тексті... Зараз настав час для спокійного, виваженого діалогу та зосередження на прагматичних рішеннях,

– пояснив представник групи європейських консерваторів і реформістів, до якої входить партія Мелоні.

У Великій Британії колишній прем'єр Борис Джонсон, який підтримує контакт із Трампом, закликав не робити передчасних висновків, заявивши, що Європа "занадто гостро реагує на його заяви".

Високопоставлений польський чиновник також стверджував, що Трамп не хоче виходити з НАТО або розділяти Європу, а лише "хоче, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за свою безпеку, щоб зміцнити НАТО".

"Але навіть якщо багато коментарів Трампа – це просто позиціонування для переговорів, що саме обговорюється? На чию користь? І яка сторона в результаті відчуває найбільший тиск? Наразі Україна і Європа навіть не перебувають у кімнаті для переговорів і відчувають напругу, тоді як російські ЗМІ зловтішаються", – підсумували у Politico.