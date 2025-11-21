Иначе – катастрофа: экс-глава разведки сказал, как Украине не попасть в ловушку США и РФ

Соединенные Штаты и Россия тайно работали над так называемым мирным планом для окончания войны. В нем требования к Украине являются абсурдными, тогда как Кремлю не придется ничем жертвовать.

Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что Украина слишком сильно положилась на поддержку Дональда Трампа, который крайне часто меняет свое мнение о войне. В то же время шанс изменить ситуацию в нашу пользу еще есть.

Как Кремль смог объединиться с США?

Российская пропаганда, которая прочно укоренилась не только в Украине, но и в Европе и США, пытается убедить, что завоевывает новые и новые территории на фронте. Владимир Путин уверенно заявляет, что за полгода якобы сможет захватить Донецкую область, часть Харьковщины и Запорожья. Все это информационное давление направлено на то, чтобы убедить украинцев, что шансов на победу уже нет.

Здесь сразу есть ловушка – Россия заявила о готовности к переговорам и что это Украина срывала процесс. Под это Трамп сразу подготовил альтернативу: 28 пунктов "мирного плана", согласованного с Россией, который чисто формально надо представить Украине и Европе. Конечно, мы на него не согласимся, там есть принципиальные позиции, которые для нас недопустимы,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Россия начала работу сразу на нескольких направлениях: давит на фронте, бьет по энергетике и другой критической инфраструктуре и тесно сотрудничает с США, когда казалось, что контакты между странами приостановились.

Фактически Кремль надавил прежде всего на администрацию Трампа, убедив ее, что во всем виновата Украина. Это отразилось и в пунктах так называемого мирного плана, где Россия не уступает абсолютно ничем, в то время как Украина должна отдать все.

Обратите внимание! По данным Reuters, США угрожают Украине прекратить обмен разведданными и предоставление оружия, если Киев не примет новый мирный план до 27 ноября (День благодарения в Америке – 24 Канал).

"Нам нужно активнее работать с американским блоком, не ослабляя контакты, когда появляются первые положительные тенденции. Надо привлечь все ресурсы – контакты с Трампом, Вэнсом, Рубио, Конгрессом, Сенатом и т.д. – чтобы продолжить дальше процесс поддержки Украины. Мы очень мало сделали, чтобы американцы стали более агрессивными в отношении России, чтобы условия ставили Путину, а не нам", – подчеркнул экс-разведчик.

В этом контексте Маломуж отметил, что Украина активно заключает соглашения с европейскими партнерами на перспективу, когда стоит уделять больше внимания тому, что происходит сейчас. В частности, сложилась ситуация, при которой Европу фактически отстранили от переговоров по завершению войны.

Однако, кажется, мирный план России и США стал "холодным душем" для европейских лидеров, которые возмутились инициативами Трампа и отвергают основные положения упомянутого плана. Если Украина и Европа объединят усилия для системного влияния на Белый дом, есть вероятность, что он все же поддержит мирный план, который будет выгодным для Киева.

