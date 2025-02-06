Намекнет ли Кэллог на мирный план Трампа в Мюнхене: вероятный сценарий

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует обсудить стратегию по завершению войны во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 14 –16 февраля. Однако вряд ли это будет какая-то конкретика относительно мирного плана.

Среди окружения Трампа есть две группы, которые имеют разные взгляды относительно помощи Украине, но от Кэллога можно будет услышать определенные намеки. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Две группы влияния в окружении Трампа

Иван Ус отметил, что США пока формируют свое видение относительно завершения войны в Украине. Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится не под председательством Штатов, как это было раньше. Вероятно, они сами делегировали эту функцию Великобритании. Однако это вовсе не означает, что Украина останется без военной помощи от американцев.

Есть слухи, что есть две группы влияния в окружении Дональда Трампа. Первую возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, который считает, что не нужно помогать Украине. В другую группу входят Кит Келлог и советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Волц, которые выступают за оказание поддержки нашему государству.

Из-за того, что есть внутренняя борьба, не ожидаю чего-то прорывного от Кита Келлога. Но определенную конструкцию видения США, определенные намеки на то, в каком векторе она будет происходить – это то, что я ожидаю услышать в Мюнхене от Кита Келлога,

– предположил главный консультант Национального института стратегических исследований.

По его словам, четкая позиция Дональда Трампа может стать известной в феврале – начале марта. Важно, чтобы группа, которая выступает за помощь Украине, имела больше аргументов и "хороших карт".