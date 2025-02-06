Серед оточення Трампа є дві групи, які мають різні погляди щодо допомоги Україні, але від Келлога можна буде почути певні натяки. Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Дві групи впливу в оточенні Трампа

Іван Ус зазначив, що США поки що формують своє бачення щодо завершення війни в Україні. Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться не під головуванням Штатів, як це було раніше. Ймовірно, вони самі делегували цю функцію Великій Британії. Однак це зовсім не означає, що Україна залишиться без військової допомоги від американців.

Є чутки, що є дві групи впливу в оточенні Дональда Трампа. Першу очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс, який вважає, що не потрібно допомагати Україні. До іншої групи входять Кіт Келлог та радник президента Штатів з національної безпеки Майкл Волц, які виступають за надання підтримки нашій державі.

Через те, що є внутрішня боротьба, не очікую чогось проривного від Кіта Келлога. Але певну конструкцію бачення США, певні натяки на те, в якому векторі вона буде відбуватись – це те, що я очікую почути в Мюнхені від Кіта Келлога,

– припустив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, чітка позиція Дональда Трампа може стати відомою у лютому – на початку березня. Важливо, аби група, яка виступає за допомогу Україні, мала більше аргументів та "гарних карт".