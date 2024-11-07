У Трампа есть одна слабая сторона, которая может навредить Украине, – Пионтковский

Дональд Трамп одержал уверенную победу на выборах в США. Кроме того, его партия будет иметь большинство в Сенате и Палате представителей. Это может серьезно повлиять на масштабы военной помощи для Украины, однако пока неизвестно, на пользу ли нашему государству.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп имеет одну слабую сторону. К сожалению, это может повредить Украине в противостоянии с Россией.

Смотрите также Орбан сообщил о "больших планах" на будущее после разговора с Трампом

Что грозит Украине

Андрей Пионтковский подчеркнул, что недостатком Трампа по поддержке Украины может стать его особое отношение к Владимиру Путину. Он считает, что ранее каналом связи между новоизбранным президентом США и кремлевским диктатором о прекращении российско-украинской войны были Такер Карлсон и Виктор Орбан.

У Трампа есть склонность к компромиссу с Путиным. В его голове сейчас существует план переговоров о котором говорил Джей Ди Вэнс, но на это должны влиять республиканцы внутри Конгресса США и Европа,

– сказал публицист.

Он считает, если Майк Помпео будет занимать важную должность в администрации Трампа, то Украина сможет ожидать положительный сценарий по военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Важно! Джей Ди Вэнс ранее упоминал, что план Трампа может предусматривать демилитаризованную зону на линии разграничения, где часть украинских территорий останется под оккупацией, а Украина сохранит суверенитет, но откажется от вступления в НАТО.

Пионтковский добавил, что, несмотря на отношение Трампа к Путину, если кремлевский диктатор бескомпромиссно будет продолжать свою агрессию и не будет учитывать позицию США, новоизбранный президент начнет действовать решительно в отношении российской агрессии. Вероятно, из-за того, что действия Москвы будут разрушать образ Трампа, как лидера Соединенных Штатов Америки.