Трамп серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее, – президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что его намерения закончить войну следует воспринимать серьезно.

Переговоры могут начаться еще до инаугурации, говорит он. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На что рассчитывает Трамп

По словам Стубба, Трамп стремится заключить мирное соглашение как можно скорее. Он отметил, что "существует окно возможностей для переговоров между выборами и инаугурацией".

Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее,

– сказал он.

На климатическом саммите COP29 в Баку Стубб очертил четыре основных условия, которые могут способствовать установлению мира в Украине.

Первым условием он определил решение вопроса территориальных споров, результат которого еще неизвестен. Вторым условием является обеспечение гарантий безопасности, третьим – достижение справедливости. Четвертый аспект касается восстановления Украины, которое Стубб считает "более легкой задачей" по сравнению с другими.

Напомним, Трамп может снять экологические ограничения на добычу нефти, что значительно опустит цену на нее. Это может стать большим ударом по российской экономике. В следующем году Россия планирует 75% доходов бюджета получить от продаж газа и нефти.