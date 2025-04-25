Мирный план Трампа: Зеленский рассказал, что на него ответила Украина

23 апреля на встрече в Лондоне украинская сторона ответила на мирный план Трампа собственными предложениями. В частности, относительно миротворческого контингента и формата защиты по 5-й статье договора НАТО. Сейчас Киев ожидает реакции Вашингтона.

Президент Зеленский 25 апреля для журналистов отметил, что членство Украины в Альянсе зависит не от России, а от позиции союзников. Они пока против вступления нашей страны в НАТО, поэтому она нуждается в других гарантиях безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Украина и ЕС ответили на мирный план Трампа: детали от Reuters

Что сказал Зеленский

По словам главы государства, Украина дала ответ на американские предложения. Она предложила собственное видение относительно контингента и пятой поправки.

"Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка", – объяснил президент.

По словам Зеленского, соответствующие предложения предоставлены американской стороне, Украина ждет реакции.

Как раскрыло издание Reuters, в украинско-европейском документе мирного соглашения говорится о том, что: