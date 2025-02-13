Уже завтра: Ди Вэнс и Рубио встретятся с Зеленским в Мюнхене по поводу мирных переговоров

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14 – 16 февраля. Ожидается, что мировые лидеры будут говорить о войне в Европе и оборонных расходах стран-членов НАТО. Владимир Зеленский также будет там.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews. Украинский президент уже направляется в Германию, его традиционное вечернее обращение было записано из поезда.

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О чем будут говорить Вэнс, Рубио и Зеленский

Вице-президент США и госсекретарь 14 февраля обсудят с Зеленским призывы Дональда Трампа к Украине и России начать переговоры. Журналисты пишут, что США все же будут давить на Украину.

О том, что такая встреча планируется, заявил 12 февраля сам Трамп, рассказывая о беседах с Путиным и Зеленским.

Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет МИРА. Мы обсуждали разные темы, связанные с войной, но главным образом встречу, которая планируется в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными,

– сказал тогда президент США.

С какими месседжами в Европу едет американская делегация

Ди Вэнс прилетел в Мюнхен 13 февраля. Он не только будет говорить с украинским лидером, но и выступит с речью. Можно предположить, что она будет посвящена увеличению Европой расходов на оборону.

Глава Пентагона уже эмоционально заявил, что Трамп не даст сделать из "дядюшки Сэма" "дядюшку лоха". То есть Европа должна быть готова постоять за себя сама.