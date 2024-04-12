Есть 4 момента: почему появился якобы "мирный план" Турции для Украины

По сообщению СМИ, Турция готовит "мирный план" для решения вопроса российско-украинской войны. Однако такая информация является лишь выгодной пропагандой Кремля.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 каналу, что здесь работает стандартное российское ИПСО. Также он добавил, что о подобных выбросах информации политтехнолог и его коллеги будут обсуждать с союзниками.

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Реакция президента Украины

Офис президента Украины уже заявил о том, что этот "мирный план" является российской пропагандой и нет альтернативных вариантов завершения войны, кроме Формулы мира, которую предложил Владимир Зеленский.

Почему появился "мирный план"

Российская пропаганда, по словам Тизенгаузена, распространяет много подобных "планов". Все это происходит из-за 4 причины:

обсуждение пунктов "мирных планов" – это поднятие дискуссии. По мнению Тизенгаузена, можно рассказывать о "хороших" планах и абсолютно "неприемлемых" ("Пол Украины забирает Путин и т.д."). Тогда люди выбирают менее страшный план;

– это поднятие дискуссии. По мнению Тизенгаузена, можно рассказывать о "хороших" планах и абсолютно "неприемлемых" ("Пол Украины забирает Путин и т.д."). Тогда люди выбирают менее страшный план; выделение пунктов – лидеры мнений выбирают определенные пункты и без проверки на правдивость обсуждают этот план на "приемлемость";

– лидеры мнений выбирают определенные пункты и без проверки на правдивость обсуждают этот план на "приемлемость"; показ несубъектности Украины – речь идет о том, что, мол, Украина не имеет собственного мнения, а Турция, якобы, еще с кем-то разработала "мирный план";

речь идет о том, что, мол, Украина не имеет собственного мнения, а Турция, якобы, еще с кем-то разработала "мирный план"; несубъектность украинского народа – это один из элементов российского ИПСО, мол, за спинами украинцев уже все решили, а украинцы ничего не сделали.

По словам политтехнолога, в таких информационно-психологических операций есть гораздо больше целей.

У нас будет дискуссия на эту тему со шведскими коллегами, где будут раскладывать все направления, по которым работает российское ИПСО, их очень большое количество

– подчеркнул Тизенгаузен.

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