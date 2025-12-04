Новый "мирный план": эксперт сказал, насколько близка Украина к завершению войны

Американская делегация ведет переговоры как с Украиной, так и Россией. Переговорный процесс идет вперед, но все еще есть действительно много вопросов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что сейчас снова активизировались мирные переговоры. Но есть много вопросов, какого результата удастся достичь.

Чего ожидать от переговоров?

Как отметил Андрющенко, вряд ли на этих переговорах удастся достичь какого-то результата. Пока, несмотря на заявления официальных лиц, можно констатировать, что они "договорились дальше договариваться".

Российский диктатор Путин не заинтересован идти на компромиссы для завершения войны. Украине важно, чтобы Трамп снова это увидел и начал рассказывать, какой "Владимир плохой".

Недавно Путин даже рассказывал, что в принципе согласен с планом на 28 пунктов, который он сам и придумал. Это будет первое основание для отказа от подписания нынешнего мирного плана. Далее все пойдет по кругу, по которому мы бегаем с февраля 2025 года,

– сказал Андрющенко.

Что известно о нынешнем переговорном процессе?