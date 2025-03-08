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24 Канал Новости Украины Полковник Британии сказал, как силы Европы должны отвечать, если Россия сорвет возможное перемирие
8 марта, 22:40
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Полковник Британии сказал, как силы Европы должны отвечать, если Россия сорвет возможное перемирие

Юлия Гринишина

Предполагается, что после подписания мирного соглашения контролировать соблюдение прекращения огня на линии соприкосновения будет миротворческий контингент в составе войск ряда стран, в частности Великобритании и Франции. Однако есть риски, что Россия нарушит соглашение.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала отметил, что когда будет установлена демаркационная линия между украинскими и российскими войсками, то должны быть очень четкие правила поведения для обеих сторон.

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О способности Европы противостоять России

Абсолютно очевидным и фундаментальным, по словам полковника в отставке, является то, что любые европейские силы, которые будут следить за соблюдением мира, должны иметь огневую мощь: танки, артиллерию, беспилотники, воздушный потенциал, чтобы быть способными остановить российское вторжение.

Демаркационная линия вероятно будет иметь длину ориентировочно 800 миль. Имея достаточную огневую мощь, думаю, что европейская коалиция, в идеале поддержана американскими военными воздушными силами, может охватить этот огромный участок,
– считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Российская армия, как заметил полковник в отставке, значительно ослаблена и достигла 1 миллиона потерь. Он подчеркнул, что российские бойцы сейчас не очень хорошо обучены. Поэтому подготовленное европейское НАТО с бронетанковой и пехотной дивизией будет иметь нужную способность, чтобы противостоять попытке новой вооруженной агрессии России.

"Также благодаря разведывательным ресурсам, которые есть у Европы и США, сможет сдержать россиян от любых действий, или если они что-то сделают, нанести им очень быстрый и мощный удар. Без американского участия сделать это будет сложнее, но я абсолютно четко понимаю, что мы способны на это", – подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Армии Великобритании и Франции, как отметил полковник в отставке, хорошо обучены, у них есть очень много техники, часть из которой – американская, в частности истребители F-35. Гэмиш де Бреттон-Гордон подытожил, что премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Макрон сегодня ясно дают понять, что они справятся с этой задачей и готовы ее выполнить.

Напомним, премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что будет продолжать развивать "коалицию желающих" защитить мирное соглашение в Украине. 20 стран выразили заинтересованность войти в состав миротворческого контингента. Он также заверил, что британские войска готовы обеспечить соблюдение соглашения. Президент Франции Макрон намерен собрать главнокомандующих и руководителей штаба Вооруженных сил стран Европы, чтобы обсудить ситуацию в Украине.