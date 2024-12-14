На встрече западных лидеров с Зеленским будут говорить о миротворцах для Украины, – Politico

18 декабря президент Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами и генсеком НАТО в Брюсселе. Вероятно, там будут говорить о потенциальном создании миротворческой миссии и возможных форматах завершения войны в Украине.

Европейские лидеры, возможно, будут обсуждать создание миротворческой миссии, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какой будет встреча Зеленского с западными лидерами

Дискуссия о создании европейской миротворческой миссии для Украины началась в результате давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, Европа должна сыграть активную роль в потенциальной будущей сделке о прекращении войны путем привлечения своего контингента.

Среди участников встречи в Брюсселе, в частности, будет немецкий канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в СМИ также сообщали, что Эммануэль Макрон может поднять вопрос размещения миротворческой миссии на саммите лидеров Европейского Союза. Однако, по мнению некоторых европейских чиновников, такие разговоры являются преждевременными.