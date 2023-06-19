Так и не осудил Россию: президент ЮАР подвел итоги "миротворческой миссии"

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подвел итоги после визита "миротворческой миссии" в Украину и Россию. Он призвал к прекращению "конфликта", однако так и не осудил террористические действия российских захватчиков.

После визита африканской делегации Рамафоса подчеркнул, что страны настаивают на "мирном урегулировании конфликта". Такими путями они видят "переговоры" и "дипломатию". Соответствующее заявление президент ЮАР опубликовал на официальном сайте, сообщает 24 Канал.

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Какие итоги подвел Рамафоса после визита

Президент ЮАР после визитов в Киев и Санкт-Петербург подвел итоги. Рамафоса заявил, что Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину презентовали "мирную инициативу" по нескольким пунктам, среди которых:

призывы к деэскалации боевых действий;

срочное начало переговоров;

освобождение военнопленных;

возвращение украинских детей;

усиление гуманитарной поддержки;

приоритет в реконструкцию.

Однако в итоговом заявлении Рамафоса не стал осуждать агрессивные действия Кремля. Он лишь подчеркнул, что "позитивные приемы" в Украине и России "дают надежду, что миротворческая инициатива" будет иметь результат.

"Мы надеемся, что по мере продолжения взаимодействия с обеими сторонами и африканскими лидерами будет заложен фундамент для деэскалации конфликта и переговоров, которые являются двумя важнейшими предпосылками для достижения продолжительного мира", – говорится в заявлении Рамафосы.

Кроме того, в итоговом заявлении президент ЮАР неоднократно призывал к началу мирных переговоров между Украиной и Россией.

Рамафоса призвал Путина к прекращению войны

Издание BBC сообщает, что Рамафоса призвал Путина к прекращению войны в Украине. Президент ЮАР подчеркнул, что "войны не могут продолжаться вечно".

Все войны должны быть урегулированы и на каком-либо этапе прийти к концу. И мы здесь, чтобы передать очень четкое сообщение о том, что мы хотим, чтобы эта война была окончена,

– заявил Рамафоса на встрече с Путиным.

Президент ЮАР в выступлении также призвал российского диктатора вернуть депортированных детей в Украину. На это Путин отреагировал очень в ярости. Российский диктатор начал оправдываться, будто детей никто не похищал, а только "вывезли в безопасное место", ведь "дети – это святое".

Путин отверг "мирную инициативу" от делегации

После встречи с африканской делегацией Путин отверг большинство предложений "мирной инициативы". Более того, он даже подготовил список причин, почему считает предложения африканских лидеров "ложными".

Российский диктатор начал цинично врать и манипулировать фактами. Традиционно он обвинил во всем Украину и Запад, которые "будто бы спровоцировали начало проведения так называемой спецоперации".

Следует отметить, что Владимир Зеленский также не согласился с некоторыми пунктами "мирной инициативы". Он заявил, что не собирается садиться за стол переговоров с россиянами, пока войска российской армии не покинут оккупированные территории.