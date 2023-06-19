Після візиту африканської делегації Рамафоса наголосив, що країни наполягають на "мирному врегулюванні конфлікту". Такими шляхами вони бачать "переговори" та "дипломатію". Відповідну заяву президент ПАР опублікував на офіційному сайті, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Не дозволили провезти 12 ящиків зброї: охорона Рамафоси назвала польську владу "расистською"

Які підсумки підбив Рамафоса після візиту

Президент ПАР після візитів до Києва та Санкт-Петербургу підбив підсумки. Рамафоса заявив, що Володимиру Зеленському та Владіміру Путіну презентували "мирну ініціативу" з кількох пунктів, серед яких:

заклики до деескалації бойових дій;

терміновий початок переговорів;

звільнення військовополонених;

повернення українських дітей;

посилення гуманітарної підтримки;

пріоритет на реконструкцію.

Проте у підсумковій заяві Рамафоса не став засуджувати агресивні дії Кремля. Він лише наголосив, що "позитивні прийоми" в Україні та Росії "дають надію, що миротворча ініціатива" матиме результат.

"Ми сподіваємося, що в міру продовження взаємодії з обома сторонами та африканськими лідерами буде закладено фундамент для деескалації конфлікту та переговорів, які є двома найважливішими передумовами для досягнення тривалого миру", – мовиться у заяві Рамафоси.

Крім того, у підсумковій заяві президент ПАР неодноразово закликав до початку мирних переговорів між Україною та Росією.

Рамафоса закликав Путіна до припинення війни

Видання BBC повідомляє, що Рамафоса закликав Путіна до припинення війни в Україні. Президент ПАР наголосив, що "війни не можуть тривати вічно".

Усі війни мають бути врегульовані й на якомусь етапі прийти до кінця. І ми тут, щоб передати дуже чітке повідомлення про те, що ми хочемо, щоб ця війна була закінчена,

– заявив Рамафоса на зустрічі з Путіним.

Президент ПАР у виступі також закликав російського диктатора повернути депортованих дітей в Україну. На це Путін відреагував дуже розлючено. Російський диктатор почав виправдовуватися, що буцімто дітей ніхто не викрадав, а лише "вивезли у безпечне місце", адже "діти – це святе".

Путін відкинув "мирну ініціативу" від делегації

Після зустрічі з африканською делегацією Путін відкинув більшість пропозицій "мирної ініціативи". Ба більше, він навіть підготував список причин, чому вважає пропозиції африканських лідерів "помилковими".

Російський диктатор почав цинічно брехати та маніпулювати фактами. Традиційно він звинуватив у всьому Україну та Захід, які "буцімто спровокували початок проведення так званої спецоперації".

Варто зазначити, що Володимир Зеленський також не погодився з деякими пунктами "мирної ініціативи". Він заявив, що не збирається сідати за стіл переговорів з росіянами доти, доки війська російської армії не залишать окуповані території.