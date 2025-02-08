"Неуместно и преждевременно": Шольц выступает против размещения миротворцев в Украине и объяснил почему

Продолжаются дискуссии вокруг размещения миротворческих сил в Украине. Однако, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что такие разговоры неуместны.

По его словам, об этом говорить еще рано. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию RND.

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Почему размещение миротворческих сил пока неуместно

Свою позицию Шольц объяснил вопросом возвращения оккупированных территорий.

Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Это связано с тем, что предполагается, что Украина не получит от России части своей территории,

– сказал он.

Политик добавил, что ничего нельзя решать "через головы украинского народа".

Также канцлер подчеркнул, что в этой ситуации сначала должно быть прекращение конфликта и настоящие переговоры, но ни в коем случае не продиктованный мир.

"Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем", – отметил Шольц.

При этом он отметил, что Украина будет иметь армию, которую не сможет оплатить самостоятельно, а потому здесь понадобится помощь партнеров.

К слову, президент Зеленский пока скептически высказывается относительно миротворческой миссии в Украине. Все из-за неопределенности ее роли и полномочий. Однако, по словам главы государства, обсуждения продолжаются.