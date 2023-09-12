Последняя "миротворческая миссия": посланник Папы Римского едет в Китай

Специальный представитель Папы отправится в Китай 12 сентября. Все вроде бы для "урегулирования" войны в Украине.

Издание отмечает, что в Пекине кардинал встретится с китайскими чиновниками. Будут говорить о войне в Украине.

Смотрите также На руку Кремлю: в УГКЦ объяснили Папе, почему его слова о "величии России" возмутили украинцев

Что известно о визите кардинала

Вероятно, 13 сентября состоится встреча Маттео Дзуппи с премьером Ли Цяном. По данным газеты, это якобы последняя "миротворческая миссия" по урегулированию войны России против Украины.

Раньше В Ватикане рассказали, обсуждал ли их посланник переговоры в Москве

Кратко о "миротворческой миссии" Ватикана