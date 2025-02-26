Миротворческие войска в Украине, вероятно, не будут размещены по всей линии фронта и будут находиться вдали от передовой. Возможно, они смогут реагировать на будущие российские атаки.

То есть, основной задачей таких сил станет поддержка противовоздушной обороны Украины. Такое мнение 24 Канала выразил экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер, отметив, что миротворческие миссии будут выполнять и другие задачи.

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Что будут делать миротворческие силы в Украине

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер высказал предположение о пребывании миротворческих войск в Украине. Он отметил, что, прежде всего, необходимо определить их миссию.

По его мнению, они будут помогать учить и оснащать украинские силы и иметь возможности для реагирования на будущие атаки со стороны России даже на большом расстоянии. Таким образом, миротворческие войска будут непосредственно способствовать ПВО Украины.

При такой концепции их не нужно размещать по всей линии фронта, поскольку это может быть неэффективно,

– отметил он.

По его словам, в Украине уже есть опытные и хорошо обученные военные, способные выполнять основные функции на передовой. Европейские силы должны быть интегрированы в украинские подразделения сзади линии фронта, где они смогут осуществлять обучение и предоставлять оборудование.

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Волкер также выразил надежду, что в будущем Украина получит перемирие, после чего фокус снова переместится на сдерживание России, что будет включать присутствие европейских войск и обеспечение безопасности.

США, вероятно, окажут поддержку этому процессу, поскольку они стремятся увидеть больше усилий со стороны Европы. Волкер убежден, что такой подход позволит добиться устойчивого и эффективного результата.

Издание Bloomberg сообщило, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска. Президент Владимир Украины заявил, что сейчас между Украиной и ее союзниками существуют разногласия относительно необходимого количества миротворцев.