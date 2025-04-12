Ключевые участники "коалиции желающих" четко заявляют об этом: отправит ли Европа миротворцев

"Коалиция желающих" во главе с Францией и Великобританией очертила четыре цели, которые будут стоять перед военными, которые прибудут в Украину. Среди них: безопасность на море и в небе, мир на земле, поддержка ВСУ. Миротворческая миссия должна быть согласована, иначе осуществить ее не удастся.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Владислав Селезнев, который рассказал, что имеет собственный опыт участия в миротворческой миссии, на территории Косово в 2009 году, тогда присутствие там иностранных войск под флагом НАТО было возможно только с согласия всех сторон тогдашнего гражданского противостояния.

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Как повлиять на Кремль, чтобы он согласился на миротворческую миссию?

Присутствие "коалиции желающих" в Украине под флагом ООН военный эксперт назвал нереальным сценарием, поскольку пока в Совбезе организации незаконным способом заседает Россия, то она точно будет против этого. Если же под флагом НАТО, то, как напомнил Селезнев, стоит вспомнить, что в феврале 2022 года Путин начинал свою так называемую "сво" в том числе с целью недопущения присутствия любого солдата НАТО на территории Украины.

Миротворческая миссия могла бы состояться в рамках межгосударственных трехсторонних договоренностей, но глава российского МИД Лавров заявил, что иностранные военнослужащие на территории Украины станут законной целью для российских дронов и ракет.

Надо искать точки соприкосновения с Россией, потому что мы должны получить от нее соответствующее согласие. Рычаги влияния могут быть конкретно экономические, радикального и тотального уровней,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, пока Путин будет понимать, что ему хватает ресурсов для продолжения боевых действия против Украины, он и дальше будет пренебрегать договоренностями и миротворческими инициативами. Глава Кремля, по мнению военного эксперта, имеет возможности воевать не только в течение 2025 года, но и 2026.

Когда в Украину могут прибыть миротворцы?

Военный эксперт спрогнозировал, что европейцы будут еще много советоваться, проводить саммиты и форумы по теме введения миротворческого контингента в Украину, но вряд ли они придут к коллективному согласию, потому что оно требует соответствующих консолидированных решений.

Не стоит надеяться на это в обозримой перспективе. Тем более, что ключевые участники "коалиции желающих" четко заявляют о том, что они готовы зайти на территорию Украины в рамках миротворческой миссии после завершения активных боевых действий,

– отметил Селезнев.

Чтобы это произошло и война завершилась, необходимо оказывать эффективное давление на российскую армию и Путина лично. Как подытожил военный эксперт, единственный аргумент, который он понимает – это сила. Поэтому ее стоит показывать.

Отметим, что издание Bloomberg сообщило, что Франция и Великобритания собираются представить президенту США Трампу свой план по реализации миротворческой миссии в Украине. Они ожидают, что после этого американский лидер предоставит гарантии безопасности для нашего государства. Сейчас в "коалицию желающих" входит 30 стран и не только европейские, а Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия.