Генерал армии заявил, что миротворцы в Украине не будут эффективными – какая альтернатива

Некоторые страны обсуждают планы направить в Украину до 30 000 военнослужащих. Говорится о Великобритании, Франции, называют даже Турцию, Канаду и Австралию, а другие государства якобы готовы помочь с вооружением.

Сейчас разговоры о миротворцах являются лишь теоретическими. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что в реальности надо делать акцент на развитие собственного ВПК.

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Почему размещение миротворцев может быть неэффективным

Мы слышим разговоры о предоставлении 30-тысячного контингента. Но вообще непонятно, где они будут стоять, какие функции будут выполнять. Непосредственно воевать на поле боя миротворцы точно не будут.

Я прямо скажу, что сегодня этот формат не будет работать. Мы знаем, что Россия против, а ее позицию будут учитывать в любом случае,

– подчеркнул генерал армии.

В Кремле уже квалифицируют возможное размещение западных войск как участие НАТО в войне против России. Хотя президент Франции сказал, что мнение Путина никто не будет спрашивать, но в то же время иностранные бойцы и их командиры не готовы вступать в непосредственные боевые действия.

Вторая составляющая – куда мы их направляем. На приграничье? Тогда, какой будет их роль, если Россия начнет перестреливаться. Они не будут отвечать огнем. Часто не имеют вооружения, техники. Поэтому эффект очень мал,

– подчеркнул Николай Маломуж.

На линии разграничения Россия будет доминировать во всех секторах. Она будет навязывать свою агрессивную и провокационную политику. Размещать контингент на территории Украины, где нет боевых действий, – вообще без смысла. Москва никак на них не будет реагировать, потому что это нереальная боевая сила.

Какая альтернатива миротворцев

Можно договариваться о смешанных позициях, более расширенном контингенте. Он должен быть согласован США, Украиной, Европой и Россией. Тогда действительно появятся уполномоченные структуры, которые будут обеспечивать контроль на линии разграничения. Но это долгий и сложный процесс.

Нужно определить, какие страны это будут, и согласовать их с каждой стороной, провести переговоры, обсудить функции, статус, физическое размещение. Только тогда можно надеяться на эффективность.

Реальная ситуация – это поддержка военная, экономическая, разведывательная и стратегическая. Акцент на войско и экономику, а также на высокотехнологичный украинский ВПК и Вооруженные Силы. Такие гарантии будут настоящими,

– подчеркнул Маломуж.

Это перспектива и для Европы, потому что сейчас миротворческие контингенты – это отдельная тема, которая пока выглядит не очень реалистично.

Заметим, представитель премьера Великобритании заявил, что кроме них, еще более 30 стран готовы отправить миротворцев в Украину, если будет принято мирное соглашение с Россией. Он добавил, что говорится об участии войск в различных форматах.