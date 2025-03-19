Наразі розмови про миротворців є лише теоретичними. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що в реальності треба робити акцент на розвиток власного ВПК.

До теми Миротворчі війська союзників можуть розміститися в Києві, Одесі та Львові, – Макрон

Чому розміщення миротворців може бути неефективним

Ми чуємо розмови про надання 30-тисячного контингенту. Але взагалі незрозуміло, де вони стоятимуть, які функції виконуватимуть. Безпосередньо воювати на полі бою миротворці точно не будуть.

Я прямо скажу, що сьогодні цей формат не працюватиме. Ми знаємо, що Росія проти, а її позицію враховуватимуть у будь-якому разі,

– наголосив генерал армії.

У Кремлі вже кваліфікують можливе розміщення західних військ як участь НАТО у війні проти Росії. Хоча президент Франції сказав, що думку Путіна ніхто не запитуватиме, але водночас іноземні бійці та їхні командири не готові вступати у безпосередні бойові дії.

Друга складова – куди ми їх направляємо. На прикордоння? Тоді, якою буде їхня роль, якщо Росія почне перестрілюватися. Вони не відповідатимуть вогнем. Часто не мають озброєння, техніки. Тому ефект дуже малий,

– підкреслив Микола Маломуж.

На лінії розмежування Росія домінуватиме у всіх секторах. Вона буде нав'язувати свою агресивну і провокаційну політику. Розміщувати контингент на території України, де немає бойових дій, – взагалі без сенсу. Москва ніяк на них не реагуватиме, бо це нереальна бойова сила.

Яка альтернатива миротворців

Можна домовлятися про змішані позиції, більш розширений контингент. Він має бути погоджений США, Україною, Європою та Росією. Тоді справді з'являться уповноважені структури, які забезпечуватимуть контроль на лінії розмежування. Але це довгий і складний процес.

Потрібно визначити, які країни це будуть, та погодити їх з кожною стороною, провести переговори, обговорити функції, статус, фізичне розміщення. Тільки тоді можна сподіватися на ефективність.

Реальна ситуація – це підтримка воєнна, економічна, розвідувальна й стратегічна. Акцент на військо та економіку, а також на високотехнологічний український ВПК і Збройні Сили. Такі гарантії будуть справжніми,

– підкреслив Маломуж.

Це перспектива і для Європи, бо наразі миротворчі контингенти – це окрема тема, яка поки виглядає не дуже реалістично.

Зауважимо, речник прем'єра Великої Британії заявив, що окрім них, ще понад 30 країн готові відправити миротворців в Україну, якщо буде ухвалена мирна угода з Росією. Він додав, що мовиться про участь військ у різних форматах.