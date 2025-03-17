Есть лишь одно "но": союзники могли бы направить в Украину свои войска

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзные страны рассматривают возможность размещения миротворческих войск в Киеве, Одессе и Львове. Это напоминает отправку союзного контингента.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, Франции или другим странам ничего не мешает таким образом направить своих миротворцев в Украину, но если это не будет ограничено в рамках договора с Россией.

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Важный нюанс

Давид Шарп отметил, что Макрону сейчас ничего не мешает предоставить свои войска с согласия Украины. Например, отправить зенитно-ракетный комплекс, чтобы прикрывать Киев, Львов, Одессу. Или для других функций.

Не говорится о контингенте, который держит буферную зону или является наблюдателями и так далее. Говорится о силах, которые вглубь территории Украины будут выполнять какую-то функцию, начиная от военного резерва, заканчивая прикрытием ПВО. Франция и другие страны имеют право размещать на территории Украины по взаимному согласию любые силы с любым мандатом.

Есть только одно "но". Если это не будет ограничено в рамках договора с Россией. Если мы говорим без соглашения, то Макрону и Зеленскому ничего не мешает сделать это сейчас. Но французам мешает одно. Они не хотят идти на эскалацию с Россией,

– подчеркнул военный обозреватель.

Ни одна западная страна не была готова отправить свои вооруженные силы в Украину. Кроме отдельных нюансов, например, каких-то групп сопровождающих, специалистов и так далее.

"Если мы говорим о послевоенном времени, то здесь два варианта: условия договора это допускают или не допускают. Пока мы слышим, что Путин настаивает на том, чтобы никаких сил НАТО в таких статусах в Украине не было", – сказал Давид Шарп.

Вопрос в том, к чему стороны придут на переговорах. Важны политические решения, единственная сильная позиция на переговорах. Тогда можно настаивать на многих вещах. Если действовать не с позиции силы, то достичь результата сложнее.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон заметил, что франко-британский план по миротворческим войскам в Украине заинтересовал не только европейские государства, но и страны за пределами континента. По его словам, потенциально миротворческие войска союзников могут разместиться в Киеве, Одессе и Львове.