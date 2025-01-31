"Европа раскололась": The Times раскрыло позицию стран по идее отправки миротворцев в Украину

Страны Европы разделились во взглядах относительно целесообразности развертывания масштабных миротворческих сил на территории Украины в случае прекращения огня на поле боя.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на западных дипломатов и официальных лиц, передает 24 Канал. Также обсуждают потребность поддержки Вашингтона.

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Как в Европе относятся к возможной миротворческой миссии

Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею европейской инициативы по отправке десятков тысяч военнослужащих в случае соглашения о прекращении огня. Однако Германия и другие страны, как известно, выступают против,

– говорится в статье.

В то же время, как отмечает издание, страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что предлагаемая миссия может отвлечь такие необходимые ресурсы от приграничных государств НАТО с Россией, оставив их беззащитными перед угрозой.

Отмечается, что сейчас среди европейских стран растет консенсус по поводу того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" американского лидера Дональда Трампа и гарантий безопасности.

В комментарии изданию высокопоставленный источник в британском правительстве заметил, что Европа способна самостоятельно сформировать наземные силы, если это будет необходимо, но министры просили Вашингтон обеспечить "воздушное прикрытие".

Предполагают, что это может быть в виде американских батарей зенитных ракет Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты или самолеты с помощью разведывательных и наблюдательных средств, то есть возможностей, которых сейчас нет у Европы.

The Times, ссылаясь на источник в британской армии, пишет, что теоретически Лондон мог бы отправить дивизию численность от 10 до 25 тысяч личного состава, но сложности могут возникнуть из-за того, что войска уже размещены в Эстонии.

"Миротворческие силы ООН, состоящие из войск из таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай, некоторые считают более достижимыми", – отмечают в материале.

Однако премьер Британии Кир Стармер все же обсудит этот вопрос с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на встрече в Брюсселе. Министр обороны Джон Гили, настаивает, чтобы Великобритания продемонстрировала сильное лидерство в этом вопросе.

В то же время ряд чиновников считает, что в важности подобных мероприятий еще нужно убедить канцлера Рэйчел Ривз, поскольку чиновники опасаются, что она увидит в Украине "денежную яму" из-за возможного размещения.

Что может помешать

Также журналисты отмечают, что огромным препятствием в этом вопросе является то, согласится ли российский диктатор Владимир Путин на силы такого рода во время мирных переговоров с Украиной под руководством США, если они состоятся.

Если Россия не купится на эту идею, она мертва, а если США не предоставят молоток, идея мертва. Никогда не говори никогда, но я не вижу, чтобы этот альбатрос оторвался от земли,

– считает высокопоставленный военный источник.

Считают, что миротворческая операция ООН является более разумной альтернативой, на которую в Кремле еще могут согласиться. Речь идет об около 100 тысяч миротворцев, которые могут быть размещены в Украине, так и в России. Таким образом это не потребует прямого участия США.

В то же время, по данным издания, немцы против принятия обязательств из-за неопределенности относительно будущих выборов. Другой европейский дипломатический источник сказал, что США необходимо будет привлечь для обеспечения более сильного сдерживания России.

Ведь, по его мнению, у Вашингтона есть возможности, которых не хватает всей Европе. Это прежде всего касается возможностей разведки и наблюдения, а также способности нанести масштабный ответный удар в случае необходимости.

Есть данные, что Трамп ранее предлагал США не отправлять войска и не финансировать миссию. Однако один источник в обороне предположил, что президента США можно убедить в обратном, поскольку Вашингтон "не сможет держать свои пальцы чуть дальше от пирога".