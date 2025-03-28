WSJ указал на "подводные камни" идеи Британии и Франции об отправки военных в Украину

27 марта в Париже состоялся саммит стран из "Коалиции желающих". На этой встрече союзники заверили Украину в неизменной поддержке, а также готовности организовать контроль за соблюдением режима прекращения огня в случае его достижения. Впрочем, есть значительные проблемы.

Великобритания и Франция сталкиваются с трудностями, пытаясь убедить другие европейские страны отправить войска в Украину для обеспечения потенциального мирного соглашения. Это происходит на фоне сомнений относительно готовности США гарантировать их безопасность, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В "Коалиции" нет консенсуса

Эммануэль Макрон собрал десятки лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, в Елисейском дворце, чтобы попытаться договориться о европейском развертывании сухопутных, воздушных и морских сил в Украине. Впрочем, французскому президенту так и не удалось получить публичного обязательства от других европейских стран прислать войска. На пресс-конференции он заявил, что несколько стран выразили готовность сделать это конфиденциально.

Причина сомнений государств Европы кроется в позиции США. Сейчас под вопросом остается, будет ли готов Вашингтон предоставить защиту силам, которые отправят в Украину, в случае повторного нападения России. Так, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф недавно назвал инициативу Франции и Великобритании "театром" и попыткой "играть роль Черчилля".

Я бы хотел, чтобы американцы были на нашей стороне. Но мы должны быть готовы к ситуации, в которой они, возможно, не присоединятся,

– сказал Макрон во время саммита.

Еще не меньшие колебания у стран Европы вызывают вопросы относительно их способности заменить США в роли гаранта региональной безопасности.

С одной стороны, европейские правительства увеличивают расходы на оборону: Германия недавно одобрила оборонный и инфраструктурный пакет на сумму 1 триллион евро, а Брюссель рассматривает план по увеличению военных расходов на 800 миллиардов евро до 2030 года.

В то же время война в Украине обостряет разногласия среди европейских стран относительно распределения ресурсов. ЕС надеялся выделить 40 миллиардов евро на 2025 год для Украины, что предусматривает дополнительные поставки боеприпасов, систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия. Однако некоторые страны, в частности Франция, Испания и Италия, выразили сомнения относительно этого плана.

На встрече в Париже участники согласились поставить Украине два миллиона боеприпасов в ближайшие месяцы. Это является частью военной помощи в 17 миллиардов евро, которую страны ЕС собрали в этом году.

Сейчас французские чиновники выразили уверенность, что европейские страны предоставят морские и воздушные ресурсы для поддержки миссии. Однако остается вопрос, найдется ли достаточно войск для наземного развертывания.

Без США не обойтись

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что критически важно, чтобы Вашингтон поддержал любое развертывание войск, и отметил, что пока не ясно, будет ли достигнуто мирное соглашение.

Углубление переговоров между США и Россией вызывает беспокойство в Европе. Москва утверждает, что Европа должна смягчить финансовые санкции. Впрочем, ЕС заявил, что не планирует отменять санкции, а Макрон подчеркнул, что этот вопрос не обсуждается.

Однако европейские дипломаты опасаются, что Москва и администрация Трампа могут обвинить их в препятствовании прекращению войны.

Итак, в Лондоне рассматривают различные сценарии – от временного прекращения огня до полноценного мирного соглашения. Однако все они зависят от определенного уровня поддержки со стороны США, в частности использование американских спутников для мониторинга ситуации.

Франция и Великобритания также хотят, чтобы США предоставили системы противоракетной обороны, а также материально-техническую поддержку, включая дозаправку самолетов в воздухе и транспортировку войск.