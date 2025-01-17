Не будут воевать на стороне Украины: что важно понимать о миротворческом контингенте

Сейчас активно обсуждают размещение иностранного миротворческого контингента на территории Украины. Однако миротворцы не развяжут вопрос безопасности нашего государства.

Размещение миротворцев не предусматривает, что они будут воевать на стороне Украины. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Функции миротворцев

Давид Шарп отметил, что гарантия безопасности для Украины – это вступление в НАТО или четкие двусторонние обязанности определенной страны, например, США, вмешаться военной силой в случае продолжения российской агрессии. Если это не так, то все остальное нельзя называть гарантиями. Это определенные шаги, которые могут иметь очень большое значение.

Если миротворческий контингент размещается в рамках двусторонних обязанностей стать на сторону Украины и начать боевые действия – это одно. Однако об этом точно не говорится.

Когда мы говорим о миротворческих контингентах – это совсем другой статус. Это не означает, что союзник прибыл в Украину повоевать на твоей стороне. Миротворческий контингент – это нечто совершенно новое. Какой-то серьезной гарантией его считать нельзя. Хотя он тоже может иметь значение,

– подчеркнул военный обозреватель.

Важно, что миротворцы на территории Украины могут быть размещены только в рамках договора с Россией. Этого не может быть без согласия страны-агрессора. Где именно будет размещаться контингент, будет определяться договором.

"Им даются определенные полномочия. Но полномочия стран, даже если они дружественные к Украине, контингент достаточно широкий, насколько я могу судить, не предусматривает то, что если Россия пытается атаковать Украину, то условный английский контингент вступает в бой как часть ВСУ. Вероятно, это не так", – сказал Давид Шарп.

По его словам, миротворческий контингент предназначен служить разделяющей стенкой, следить за нарушениями, быть посредником между сторонами и так далее. Его функции чрезвычайно важны. Если миротворцы из стран Запада находятся на линии соприкосновения, в определенной буферной зоне или в ближайшем тылу, для России будет сложнее нарушить такой договор.

"Потому что если ты вдруг ударишь по контингенту стран НАТО, которые здесь находятся по договоренности, это может создать для России определенные проблемы. Но опыт показывает, что миротворческий контингент, с редкими исключениями, не имеет функции союзника, который воюет на твоей стороне. Агрессор может пренебречь миротворцами. Например, если он решил атаковать, поехать мимо них, понимая, что миротворческий контингент не приехал сюда воевать", – объяснил он.

Однако миротворческий контингент очень важен, от западных стран – тем более. Но все это может стать реальностью только в результате двустороннего договора и с согласия России. Ведь миротворцы без согласия России – это уже союзники Украины. Сейчас об этом не говорится.

Сценарии размещения миротворцев

В издании The Telegraph описали 3 варианта размещения миротворческого контингента. Военный обозреватель из Израиля предположил, что теоретически любой из этих сценариев может быть реальным при наличии политического решения.

Но все эти сценарии не предусматривают, что это миротворческий контингент в рамках определенного договора между Россией и Украиной. Все, что описано, предусматривает, грубо говоря, действия определенного союзника на стороне Украины, участие в боевых действиях прямо или косвенно по тому или иному сценарию,

– отметил он.

Сейчас не рассматривается сценарий, что британские или другие западные силы могут принять участие прямо или косвенно в боевых действиях и вступать в бой с Россией. Страны НАТО к этому не готовы. Поэтому такие сценарии могут быть реалистичными только при наличии политической воли, которой пока нет.