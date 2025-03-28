Миротворцы в Украине: в чем заключается идея Франции и Великобритании

Ситуация с миротворцами стала более четкой после встречи "Коалиции желающих". Теперь становится более-менее понятно, как это может работать.

Об этом 24 Каналу рассказала политический обозреватель в Париже Оксана Мельничук. По ее словам, Франция и Великобритания представили новую концепцию, которую можно перевести как "военное страхование" или "военное обеспечение".

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Как все может работать

Как отметила Мельничук, пока видно, что "Коалицию желающих" будет координировать Великобритания совместно с Францией. На следующей неделе начальники их генштабов должны прибыть в Украину. Они будут обсуждать конкретный план, как организовать дальнейшую военную поддержку нашего государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что главная задача "Коалиции желающих" – обеспечивать Силы обороны Украины, чтобы они могли оказывать сопротивление России.

А уже в тылу должны разместить военный контингент. Пока речь идет о Франции и Великобритании. Но это не закрытый вопрос. Эти силы будут расположены на стратегических объектах и возле стратегически важных городов Украины, но не на линии фронта. Контингент введут тогда, когда будет достигнуто перемирие или же те же 30 дней "тишины",

– отметила Мельничук.

Также Макрон ответил, что будет, если Россия снова атакует Украину и европейские миротворцы окажется под ударом. Он дипломатично сказал, что европейский контингент сможет ответить.

Добавим, Франция предлагает, чтобы силы сдерживания охватывали морское, воздушное и наземное пространство. Но пока это все на этапе планирования.