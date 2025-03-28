Про це 24 Каналу розповіла політична оглядачка в Парижі Оксана Мельничук. За її словами, Франція та Велика Британія представили нову концепцію, яку можна перекласти як "військове страхування" або "військове забезпечення".

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Як все може працювати

Як наголосила Мельничук, наразі видно, що "Коаліцію охочих" буде координувати Велика Британія спільно з Францією. Наступного тижня начальники їхніх генштабів мають прибути до України. Вони будуть обговорювати конкретний план, як організувати подальшу військову підтримку нашої держави.

Президент Франції Еммануель Макрон говорив, що головне завдання "Коаліції охочих" – забезпечувати Сили оборони України, аби вони могли чинити спротив Росії.

А вже в тилу мають розмістити військовий контингент. Поки йдеться про Францію та Велику Британію. Але це не закрите питання. Ці сили будуть розташовані на стратегічних об'єктах та біля стратегічно важливих міст України, але не на лінії фронту. Контингент введуть тоді, коли буде досягнуто перемир'я або ж ті ж 30 днів "тиші",

– зазначила Мельничук.

Також Макрон відповів, що буде, якщо Росія знову атакує Україну та європейські миротворці опиниться під ударом. Він дипломатично сказав, що європейський контингент зможе відповісти.

Додамо, Франція пропонує, аби сили стримування охоплювали морський, повітряний та наземний простір. Але наразі це все на етапі планування.