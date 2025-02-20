Sky News выяснило, как может выглядеть миссия европейских войск в Украине

Европейские лидеры обсуждают возможность размещения военных контингентов в ключевых городах Украины. В частности, в портах и даже на атомных электростанциях.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Такая миссия, как утверждают западные официальные лица, может быть реализована после достижения определенных договоренностей о прекращении огня между Украиной и Россией.

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Европейские войска могут прибыть в Украину

По информации Sky News, потенциальный военный контингент может насчитывать до 30 тысяч человек. Речь идет о войсках Великобритании и других европейских стран.

Они не будут действовать в прифронтовых районах и не будут выполнять миротворческих функций, однако их присутствие должно обеспечить стабильность и способствовать возвращению украинцев, которые выехали из-за войны.

Среди задач европейских военных:

Охрана стратегических объектов, в частности атомных электростанций.

Контроль и защита портов.

Патрулирование и обеспечение безопасности в крупных городах.

Также обсуждается возможность размещения в Черном море военных кораблей, которые будут помогать в разминировании и восстановлении морского трафика.

Военное присутствие в воздухе

Кроме сухопутных и морских сил, союзники планируют использование спутников, беспилотников и разведывательных самолетов. Рассматривается вариант патрулирования украинского неба самолетами НАТО, которые будут базироваться за пределами Украины.

Это позволит открыть воздушное пространство для гражданских авиарейсов, не работающих с начала полномасштабного вторжения России.

Эти вопросы будут обсуждаться на запланированном саммите с участием европейских союзников Великобритании. При этом неизвестно, будет ли эта тема подниматься на встрече лидера Лейбористской партии Кира Стармера с Дональдом Трампом в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для обеспечения стабильности и безопасности Украина нуждается в значительном контингенте международных сил. По его словам, это должно быть около 110 тысяч военных. Однако, по данным Washington Post, союзники обсуждают значительно меньшее количество – от 25 до 30 тысяч человек.

Важную роль в реализации этой инициативы играет позиция США. Дональд Трамп не дал четкого ответа относительно своей поддержки, а его возможный министр обороны Пит Хегсет отметил, что американские войска не будут участвовать в миссии.

Чего боится Кремль

Россия уже заявила, что любое развертывание европейских или натовских войск в Украине будет "неприемлемым". Кремль рассматривает подобные инициативы как угрозу своим интересам и может использовать это как очередной повод для эскалации.

Между тем Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности уже в этом году. Если они не будут предоставлены, Киев вынужден будет самостоятельно строить миллионную армию, оснащенную современными системами ПВО.

