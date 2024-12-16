Говорить о миротворческой миссии в Украине ещё рано, – глава МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что обсуждать возможность европейской миротворческой миссии в Украине пока преждевременно. Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к дипломатическому решению.

Такое мнение он высказал, прибыв на заседание министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какие перспективы миротворческой миссии в Украине

Каспар Велдкамп заявил, что пока рано говорить о перспективах миротворческой миссии в Украине с привлечением европейских войск. Он подчеркнул, что не надо на этом спекулировать.

В то же время он подчеркнул, что для Украины важно оставаться открытой к возможности дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

Президент Зеленский говорил о дипломатическом решении в 2025 году. Я считаю, что очень важно между нынешним моментом и тем, когда переговоры могут начаться – хотя мы и не знаем, что думает по этому поводу Путин, – чтобы Украина получала полную поддержку,

– подчеркнул он.

Министр уточнил, что речь идет о предоставлении военной, энергетической и финансовой помощи Украине.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан, что сейчас председательствует в ЕС, рассказал, что западные лидеры все чаще говорят о возможности направления миротворцев в Украину. Россия внесла Венгрию в список "недружественных" стран, поэтому он пытается восстановиться в глазах Кремля. Он говорит о риске Третьей мировой войны и критикует то, что ЕС усиливает военную помощь Украине.