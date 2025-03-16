Медведев разразился угрозами в адрес Стармера и Макрона, назвав их "идиотами"

Британский премьер Кир Стармер объявил о намерениях по размещению 10-тысячного миротворческого войска в Украине после прекращения огня. Ключевую роль в формировании контингента будут играть Великобритания и Франция.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности размещения миротворческих войск в Киеве, Одессе и Львове. По словам политика, франко-британская инициатива уже заинтересовала страны как в Европе, так и за ее пределами. Всего около 35 стран согласились оказать поддержку для миссии, которая будет иметь целью предотвратить повторное вторжение России. Эта новость изрядно разозлила заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, передает 24 Канал.

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Что выдал Медведев

Медведев обвинил Францию и Британию в том, что они, как страны НАТО, хотят оказать военную помощь Киеву, несмотря на то, что Россия против присутствия войск альянса в Украине.

"Макрон и Стармер прикидываются идиотами... просто признайте – вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО", – свирепствовал россиянин.

Также он призвал Париж и Лондон посоветоваться с Трампом.

Напомним, что по итогам виртуального саммита "коалиции желающих" 15 марта было принято решение перейти к военному планированию размещения миротворцев в Украине. 20 марта должна состояться встреча европейских военных руководителей.