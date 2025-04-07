Партнеры готовы: в Офисе Президента раскрыли детали по западным войскам в Украине

В Киеве состоялась встреча по размещению иностранного контингента в Украине с участием руководства Франции, Великобритании и Украины. Стоит отметить, что речь идет не о миротворческих, а о специальных экспедиционных силах.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что в таких войнах миротворческие контингенты не работают. Ведь Россия все равно никуда не исчезнет с нашего континента.

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Дело не только в контингенте

По словам Михаила Подоляка, это должны быть экспедиционные силы, которые будут выполнять свою миссию на постоянной основе. Ведь нельзя допустить повторения сценария 2022 года, когда Украина осталась один на один с Россией.

То есть это не только о контингентах, а о многовекторной программе, о закрытом небе вместе с Военно-воздушными силами других стран, в частности членов НАТО. Также это о возможности существенно нарастить ракетные возможности Украины через ракетные базы, производство и поставки,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Эти экспедиционные контингенты должны выполнять определенную работу по критическим объектам и на линии фронта. Наши партнеры в этом очень заинтересованы, потому что они считают, что это является обязательным элементом для сдерживания России.

В Кремле должны осознавать, что территория Украины подлежит под общеколлективную, европейскую защиту против российской потенциальной экспансии. Она не может быть так называемой серой зоной, как на этом настаивают россияне.

Наши партнеры это осознают и готовы к практической реализации этого. Мы говорим не только о Франции или Великобритании. Есть ряд других стран, например, Швеция. Есть государства, которые пока размышляют,

– добавил советник председателя ОПУ.

Когда будут приняты коллективные решения, скорее всего, присоединится еще много стран, ведь они понимают, что элементом общеевропейской защиты является присутствие европейских Вооруженных Сил на территории Украины на постоянной основе.

Надо обсуждать вопросы финансирования, логистики, задач, которые должны выполнять эти силы. Все это с учетом того, что сначала должно состояться прекращение огня. США также настаивают на том, что нужно перемирие, а гарантиями безопасности для Украины и Европы должна заниматься сама Европа.

Итак, именно после прекращения огня, обсудят гарантии сдерживания России, которые должны быть имплементированы на территории Украины в присутствии других стран,

– подытожил Михаил Подоляк.

Заметим, Владимир Зеленский сообщил, что в вопросе размещения войск есть значительный прогресс. Для обсуждения в Киеве собрались начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании. Они отметили, что Европа стремится обеспечить устойчивый мир в Украине.