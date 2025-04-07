Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що в таких війнах миротворчі контингенти не працюють. Адже Росія все одно нікуди не зникне з нашого континенту.

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Річ не лише в контингенті

За словами Михайла Подоляка, це мають бути експедиційні, безпекові сили, які виконуватимуть свою місію на постійній основі. Адже не можна допустити повторення сценарію 2022 року, коли Україна залишилася сам на сам з Росією.

Тобто це не тільки про контингенти, а про багатовекторну програму, про закрите небо разом з Військово-повітряними силами інших країн, зокрема членів НАТО. Також це про можливість суттєво наростити ракетні спроможності України через ракетні бази, виробництво й постачання,

– наголосив Михайло Подоляк.

Ці експедиційні контингенти мають виконувати певну роботу щодо критичних об'єктів і на лінії фронту. Наші партнери в цьому дуже зацікавлені, тому що вони вважають, що це є обов'язковим елементом для стримування Росії.

У Кремлі мають усвідомлювати, що територія України підлягає під загально колективний, європейський захист проти російської потенційної експансії. Вона не може бути так званою сірою зоною, як на цьому наполягають росіяни.

Наші партнери це усвідомлюють і готові до практичної реалізації цього. Ми говоримо не тільки про Францію чи Велику Британію. Є низка інших країн, наприклад, Швеція. Є держави, які поки розмірковують,

– додав радник голови ОПУ.

Коли будуть ухвалені колективні рішення, скоріш за все, долучиться ще багато країн, адже вони розуміють, що елементом загальноєвропейського захисту є присутність європейських Збройних Сил на території України на постійній основі.

Треба обговорювати питання фінансування, логістики, завдань, які мають виконувати ці сили. Все це з урахуванням того, що спершу має відбутися припинення вогню. США також наполягають на тому, що потрібне перемир'я, а гарантіями безпеки для України та Європи має опікуватись сама Європа.

Отже, саме після припинення вогню, обговорять гарантії стримування Росії, які мають бути імплементовані на території України за присутності інших країн,

– підсумував Михайло Подоляк.

Зауважимо, Володимир Зеленський повідомив, що у питанні розміщення військ є значний прогрес. Для обговорення у Києві зібралися начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії. Вони наголосили, що Європа прагне забезпечити сталий мир в Україні.