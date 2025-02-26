Сделаем что-то, чтобы удовлетворить всех, – Трамп высказался о миротворцах в Украине

На днях Дональд Трамп заявил, что Путин не против размещения в Украине европейских миротворцев. По словам президента США, будет сделано "что-то", чтобы удовлетворить всех.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Что Трамп думает о миротворцах в Украине

Так, во время пресс-конференции с Эмануэлем Макроном Трамп отметил, что говорил о миротворцах с Путиным. Тот сказал, что "не будет иметь проблем" с этим. В то же время еще несколько дней назад в Кремле сказали, что размещение миротворцев для них неприемлемо.

Отвечая на вопрос об этом Трамп указал, что "это не то, что ему сказали". Однако он признал, что понадобится какая-то форма миротворчества в Украине. По словам Трампа, будет сделано что-то, что удовлетворит всех.

Есть ли какая-то ситуация с американскими войсками? На самом деле это то, что я обсуждал. Но такая форма миротворчества, которая будет приемлемой для всех. Ладно. Посмотрим. Но, в конце концов, мы сможем о чем-то договориться. Я в этом уверен,

– отметил Трамп.

Заметим, Франция и Великобритания могут отправить войска в Украину в рамках новой инициативы по безопасности из-за отсутствия согласия относительно вступления Украины в НАТО. Об этом Макрон говорил с Трампом. Однако США выступают против размещения собственных войск.