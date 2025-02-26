Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

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Що Трамп думає про миротворців в Україні

Так, під час пресконференції з Емануелем Макроном Трамп зазначив, що говорив про миротворців з Путіним. Той сказав, що "не матиме проблем" з цим. Водночас ще кілька днів тому у Кремлі сказали, що розміщення миротворців для них неприйнятне.

Відповідаючи на питання про це Трамп вказав, що "це не те, що йому сказали". Однак він визнав, що знадобиться якась форма миротворчості в Україні. За словами Трампа, буде зроблено щось, що задовольнить усіх.

Чи є якась ситуація з американськими військами? Насправді це те, що я обговорював. Але така форма миротворчості, яка буде прийнятною для всіх. Гаразд. Побачимо. Але, зрештою, ми зможемо про щось домовитися. Я в цьому впевнений,

– зазначив Трамп.

Зауважимо, Франція та Велика Британія можуть відправити війська до України в межах нової безпекової ініціативи через відсутність згоди щодо вступу України до НАТО. Про це Макрон говорив з Трампом. Однак США виступають проти розміщення власних військ.