Литва может рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Все больше стран допускают возможность отправки миротворцев в Украину. В частности, такую возможность не исключает главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Вайкшнорас отметил, что Литва также должна взять ответственность за стабильность в Европе.

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Может ли отправить Литва миротворцев в Украину

Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас считает, что отправка миротворцев в Украину возможна, но требует обсуждения.

Если спросить, могла бы Литва (отправить войска в Украину, – 24 Канал), так, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия, и я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе,

– заявил командующий армией Литвы.

К слову, представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что официальный Киев считает военное присутствие лишь частью системы гарантий безопасности для Украины, и его главной целью является предотвращение нового наступления России. Он также отметил, что пока рано обсуждать конкретные цифры миротворческого контингента в Украине, поскольку они будут зависеть от различных обстоятельств.