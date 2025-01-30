Повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT. Вайкшнорас зазначив, що Литва також має взяти відповідальність за стабільність у Європі.

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Чи може відправити Литва миротворців в Україну

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас вважає, що відправка миротворців до України є можливою, але потребує обговорення.

Якщо запитати, чи могла б Литва (надіслати війська в Україну, – 24 Канал), так, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі,

– заявив командувач армії Литви.

До слова, речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що офіційний Київ вважає військову присутність лише частиною системи безпекових гарантій для України, і її головною метою є запобігання новому наступу Росії. Він також зазначив, що наразі зарано обговорювати конкретні цифри миротворчого контингенту в Україні, оскільки вони залежатимуть від різних обставин.