От контингента в красивых штанах смысла не будет, – Залужный о миротворцах в Украине

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что от практической реализации размещения миротворческого контингента союзников в Украине смысла не будет. В то же время, по его мнению, с политической точки зрения это хорошо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Залужного для LB.ua.

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Залужный о миротворцах

Посол Украины в Великобритании сообщил, что он скептически относится к миротворцам стран-партнеров в нашей стране. Такой контингент должен иметь определенные способности, чтобы обеспечить соблюдение мира в стране. Однако на сегодня эти способности, по его словам, "очень и очень ограничены".

Мы о каком контингенте ведем речь? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом, или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, видимо, смысла,

– сказал он.

В то же время Залужный отметил, что со стороны политической реализации это хороший сигнал. Он пояснил, что когда страна заявляет о поддержке и готовности прислать своих солдат в случае необходимости, это политическая поддержка, которую можно измерить совсем другими мерилами, чем, например, сбивать дроны над Киевом.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрона и премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривают вариант введения своих миротворцев для сдерживания оккупантов после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Они также приветствовали разработку надежных оперативных планов развертывания сил поддержки – Многонациональных сил для Украины.

Ранее Стармер заявлял, что для введения миротворцев есть условие – присутствие США, которые бы действовали вместе с европейскими странами.