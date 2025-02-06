Маск распространил ложь о том, что USAID платил знаменитостям миллионы долларов за визит в Украину

Илон Маск распространил в соцсетях фэйковое видео, в котором говорится, что организация USAID платила мировым звездам за их визит в Киев и другие города. Однако сами знаменитости эту информацию опровергают.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Он отметил, что Илон Маск должен более ответственно относиться к распространению любых новостей.

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Маск распространяет лживое видео

В соцсети Х, принадлежащей Илону Маск, он распространил сфабрикованное видео, в котором USAID обвиняют в подкупе знаменитостей для посещения Украины и увеличения популярности Владимира Зеленского. Утверждается, что звездам за это могли платить миллионы долларов.

Как отметил Андрей Коваленко, видео могли создать россияне в рамках своей пропаганды. Ведь даже в медиа, которое обозначено первоисточником, такой новости нет.

Вообще россияне используют Х сейчас для распространения пропаганды очень масштабно. Илон, скоро мы покажем как именно они это делают на Ближнем Востоке. Будет детальное аналитическое исследование,

– написал глава ЦПИ.



В соцсетях распространили фэйковое видео о финансировании от USAID / Скриншот Андрея Коваленко

Пропагандистский ролик до сих пор есть в сети: смотрите видео

Мировые звезды, которые приезжали в Украину также отмечают, что им за это не платили. Так американский актер Бен Стиллер отреагировал на видео и отметил, что информация о якобы финансировании его визитов в Украину USAID – это ложь, ведь он приехал в нашу страну за свой счет.

Не было финансирования от USAID и, конечно, никаких платежей. 100% ложь,

– написал артист.

Российская пропаганда работает против Украины

С начала конфликта между Украиной и Россией Кремль работает над развитием своих пропагандистских каналов. Страна-агрессор тратит значительные средства. Так, например, недавно Россия профинансировала кампанию по дискредитации ВСУ через российские и белорусские СМИ.