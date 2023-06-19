Россия до сих пор не пропускает миссию ООН на левый берег Херсонской области

Россия не пропускает гуманитарную миссию ООН к людям, находящимся на оккупированном левом берегу Херсонской области. В организации надеются, что российское правительство еще даст "зеленый свет".

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун рассказала, что Кремль до сих пор отказывается пропускать гуманитарную миссию Организации объединенных наций к людям, находящимся на затопленном левом берегу Херсонской области.

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В ООН подчеркнули, что нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям. Однако организация заявила, что не может сейчас помочь находящимся в оккупации жителям левого берега Херсонской области.

ООН сотрудничает с правительствами Украины и России по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы. Правительство России до сих пор отклоняет нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под ее временным военным контролем,

– говорится в сообщении.

Браун отметила, что ООН продолжит работу над поиском доступа к людям на оккупированной территории Херсонской области.

Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву,

– сказала координатор ООН.

И пока ООН не может попасть на левый берег Херсонской области, в оккупированной Голой Пристани волонтеры и коммунальщики уже находят в домах тела погибших в результате наводнения людей.

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