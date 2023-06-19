Россия до сих пор не пропускает миссию ООН на левый берег Херсонской области
Россия не пропускает гуманитарную миссию ООН к людям, находящимся на оккупированном левом берегу Херсонской области. В организации надеются, что российское правительство еще даст "зеленый свет".
Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун рассказала, что Кремль до сих пор отказывается пропускать гуманитарную миссию Организации объединенных наций к людям, находящимся на затопленном левом берегу Херсонской области.
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В ООН призвали Россию пропустить спасательную миссию на левый берег
В ООН подчеркнули, что нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям. Однако организация заявила, что не может сейчас помочь находящимся в оккупации жителям левого берега Херсонской области.
ООН сотрудничает с правительствами Украины и России по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы. Правительство России до сих пор отклоняет нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под ее временным военным контролем,
– говорится в сообщении.
Браун отметила, что ООН продолжит работу над поиском доступа к людям на оккупированной территории Херсонской области.
Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву,
– сказала координатор ООН.
И пока ООН не может попасть на левый берег Херсонской области, в оккупированной Голой Пристани волонтеры и коммунальщики уже находят в домах тела погибших в результате наводнения людей.
Что известно о жертвах в результате подрыва Каховской ГЭС
- 6 июня Россия взорвала Каховскую ГЭС. С того времени Украина смогла эвакуировать 3 614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных людей. Однако, к сожалению, у украинских служб нет доступа к оккупированным территориям левого берега Днепра. Россия эвакуацию не только не проводила, но и закрыла затопленные населенные пункты на въезд и выезд, запретила работу волонтеров и расстреливала тех, кто пытается помочь. Также враги обстреливали Херсон во время разгара эвакуации.
- В МВД сообщили, что на подконтрольной Украине территории из-за подрыва ГЭС погибли 17 человек. Из них 13 умерли в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации, а 31 человек считается пропавшим без вести. Подтопленными остаются 876 домов.
- В настоящее время российские службы официально сообщают о 29 погибших людей на территории оккупированной части Херсона, однако понятно, что количество реальных погибших значительно выше. В частности, в Голой Пристани волонтеры и спасатели уже находят тела жертв в затопленных домах. Вода еще не спала полностью, и непонятно, сколько еще утопленных в результате российского теракта людей прячутся среди руин. И вряд ли Украина узнает точное количество погибших от российских оккупантов.