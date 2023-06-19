Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун розповіла, що Кремль досі відмовляється пропускати гуманітарну місію Організації об'єднаних націй до людей, які перебувають на затопленому лівому березі Херсонської області.
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В ООН закликали Росію пропустити рятувальну місію на лівий берег
В ООН наголосили, що не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують. Проте організація заявила, що не може зараз допомогти жителям лівого берега Херсонської області, які перебувають в окупації.
ООН співпрацює з урядами України і Росії щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби. Уряд Росії досі відхиляє наше прохання про доступ до районів, що знаходяться під його тимчасовим військовим контролем,
– мовиться в повідомленні.
Браун зазначила, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на окупованій території Херсонської області.
Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом,
– сказала координаторка ООН.
І поки ООН не може потрапити на лівий берег Херсонської області, в окупованій Голій Пристані волонтери та комунальники вже знаходять в будинках тіла загиблих внаслідок повені людей.
Що відомо про жертв внаслідок підриву Каховської ГЕС
- 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС. З того часу Україна змогла евакуювати 3 614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних людей. Проте, на жаль, українські служби не мають доступу до окупованих територій лівого берега Дніпра. Росія евакуацію не лише не проводила, а й закрила затоплені населені пункти на в'їзд та виїзд, заборонила роботу волонтерів та розстрілювала тих, хто намагається допомогти. Також вороги обстрілювали Херсон під час розпалу евакуації.
- У МВС повідомили, що на підконтрольній Україні території через підрив ГЕС загинули 17 людей. З них 13 померли внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації, а 31 людина вважається зниклою безвісти. Натомість підтопленими залишаються 876 будинків.
- Наразі російські служби офіційно повідомляють про 29 загиблих людей на території окупованої частини Херсонщини, проте зрозуміло, що кількість реальних загиблих значно вища. Зокрема у Голій Пристані волонтери та рятувальники вже знаходять тіла жертв у затоплених будинках. Вода ще не спала повністю, тож незрозуміло, скільки ще утоплених внаслідок російського теракту людей ховаються серед руїн. І навряд Україна дізнається точну кількість загиблих від російських окупантів.