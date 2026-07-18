От Брюсселя до Сиднея: по всему миру прошли митинги в поддержку Михаила Федорова

В разных странах мира прошли митинги в поддержку Михаила Федорова после общественного резонанса, вызванного кадровыми изменениями в украинской власти. Участники вышли с плакатами и озвучили свои требования.

На картонках были надписи с критическими обращениями к украинским властям и военному командованию. Подробности собрал 24 Канал.

Где за рубежом поддержали Федорова?

Митинги в поддержку Михаила Федорова прошли в нескольких городах мира. В частности, акции состоялись в Брюсселе (Бельгия), Праге (Чехия) и Сиднее (Австралия).

Участники мероприятий выходили с плакатами, на которых выражали свою позицию по поводу ситуации в Украине и кадровых решений в государственном руководстве. В митингах приняли участие сотни людей.

Митинг в Брюсселе / Фото предоставлены 24 Каналу

Среди надписей на плакатах были: "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Глухая власть – государственная измена", "На фронте нет каникул", "Сирского в отставку" и другие.

Акция в Праге / Фото предоставлены 24 Каналу

Часть лозунгов касалась работы военного руководства, ситуации на фронте и необходимости, как заявляли участники, сосредоточиться на вопросах обороны государства. Также митингующие использовали плакаты с критикой власти и призывами к большей открытости в принятии решений.

Протест в Сиднее: смотрите видео

Подобные митинги 18 июля прошли также в Варшаве, Кракове, Праге, Лондоне и Вене. Участники акций держали картонные плакаты и призывали вернуть Федорова в ведомство, а также прислушаться к позиции общества.

Главным лозунгом протестующих стало "Нам не все равно". Кроме того, люди скандировали "Будет так, как скажут люди" и "Хотим системных изменений".

Кроме того, в ряде украинских городов третий день подряд проходят акции в поддержку Федорова после его отставки с поста министра обороны. Митинги прошли в Киеве, Львове, Харькове, Николаеве, Луцке, Полтаве, Кропивницком, Запорожье и других населенных пунктах.

В столице протестующие собрались возле площади Ивана Франко, где скандировали "Руки прочь от Федорова" и выражали недовольство кадровыми решениями власти. Во Львове, Харькове и Николаеве люди также вновь вышли на акции, поддерживая экс-министра обороны и требуя объяснений по поводу его увольнения.

Участники протестов держали плакаты с надписями "Федоров – лучший министр обороны", "Отменить отставку Федорова" и другими требованиями, касающимися работы власти. В Кропивницком митингующие также выступали против перерыва в работе парламента и призывали к изменениям в государственном управлении.