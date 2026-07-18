На картонках були написи із критичними зверненнями до української влади та військового командування. Деталі зібрав 24 Канал.

Де за кордоном підтримали Федорова?

Мітинги на підтримку Михайла Федорова відбулися у кількох містах світу. Зокрема, акції пройшли у Брюсселі (Бельгія), Празі (Чехія) та Сіднеї (Австралія).

Учасники заходів виходили із плакатами, на яких висловлювали свою позицію щодо ситуації в Україні та кадрових рішень у державному керівництві. У мітингах взяли участь сотні людей.

Мітинг у Брюсселі / Фото надані 24 Каналу

Серед написів на плакатах були: "Міняйте полонених, а не Федорова", "Глуха влада – державна зрада", "На фронті канікул немає", "Сирського у відставку" та інші.

Акція у Празі / Фото надані 24 Каналу

Частина гасел стосувалася роботи військового керівництва, ситуації на фронті та необхідності, як заявляли учасники, зосередитися на питаннях оборони держави. Також мітингувальники використовували плакати із критикою влади та закликами до більшої відкритості у прийнятті рішень.

Протест у Сіднеї: дивіться відео

Подібні мітинги 18 липня відбулися й у Варшаві, Кракові, Празі, Лондоні та Відні. Учасники акцій тримали картонні плакати та закликали повернути Федорова до відомства, а також дослухатися до позиції суспільства.

Головним гаслом протестувальників стало "Нам не все одно". Окрім цього, люди вигукували "Буде так, як скажуть люди" та "Хочемо системних змін".

Окрім того, у низці українських міст 3 день поспіль проходять акції на підтримку Федорова після його відставки з посади міністра оборони. Мітинги відбулися у Києві, Львові, Харкові, Миколаєві, Луцьку, Полтаві, Кропивницькому, Запоріжжі та інших населених пунктах.

У столиці протестувальники зібралися біля площі Івана Франка, де скандували "Руки геть від Федорова" та висловлювали невдоволення кадровими рішеннями влади. У Львові, Харкові та Миколаєві люди також повторно вийшли на акції, підтримуючи ексміністра оборони та вимагаючи пояснень щодо його звільнення.

Учасники протестів тримали плакати з написами "Федоров – кращий міністр оборони", "Відставити відставку Федорова" та іншими вимогами щодо роботи влади. У Кропивницькому мітингувальники також виступали проти перерви у роботі парламенту та закликали до змін у державному управлінні.