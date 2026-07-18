Мітинги відбувалися у Варшаві, Кракові, Празі, Лондоні й Відні. Очевидці та, власне, самі учасники акцій поширювали фото й відео з місця подій.

Як українці мітингували за кордоном проти відставки Федорова?

Учасники виходили з плакатами й гаслом: "Нам не все одно". Українці також вигукували: "Буде так, як скажуть люди", "Хочемо системних змін" тощо. Серед головних вимог мітингувальників було повернення на посаду Михайла Федорова.

До мирних акцій долучалися в Лондоні: дивіться відео з мережі Threads

Люди продемонстрували своє волевиявлення й обурення кадровими змінами. Серед деяких написів на картонках були також заклики звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Українці вийшли на акцію протесту у Відні / Фото з Threads

Варто нагадати, що Федоров і Сирський мають різний погляд на ведення війни, через що між ними виник конфлікт. Після відставки ексміністр публічно різко висловився про головкома та заявив, що всі ініціативи його команди блокувалися. "Сирський не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми", – сказав тоді Федоров.

Мітинги проти відставки Федорова пройшли у європейських місцях: дивіться відео

Українці вийшли на акції за кордоном: дивіться відео з Варшави

Що кажуть європейські дипломати про відставку Федорова?

Верховна представниця ЄС Кая Каллас і єврокомісар Андрюс Кубілюс заявили, що відставка міністра оборони Михайла Федорова є внутрішньою справою України. Водночас Каллас наголосила на важливості продовження реформ, а Кубілюс висловив сподівання, що співпраця у сфері безпілотників триватиме.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте також зазначив, що зміна очільника Міноборони не повинна вплинути на оборонний курс України. Він підкреслив, що очікує наступності в роботі відомства. "У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим", – сказав Рютте.